Ekipler harekete geçti, mezarlıkta garip olay!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde mezarlık ziyaretine giden kadın, bir mezarlığın içerisinde insan kemiği bulduğunu söyleyerek polis ekiplerini harekete geçirdi.

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Tanpınar Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Sokak üzerinde bulunan mezarlığa ziyarete giden kadın, bir mezarın üzerinde insan kemiği bulduğunu ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaklaşık yarım saat süren arama çalışmaları sonucu ihbarcı kadının insan kemiği gördüğünü iddia ettiği mezarı bularak inceleme yaptı.

HAYVAN KEMİĞİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Ekipler tarafından yapılan incelemede, ihbarcının insan kemiği olarak iddia ettiği kemiklerin hayvan kemiği olduğu anlaşıldı.

Ekipler harekete geçti, mezarlıkta garip olay! - Resim : 1

İhbarın asılsız olduğunu anlayan ekipler normale döndü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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