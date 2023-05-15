Hobi olarak başladı, yaptığı hediyelik eşyalar mesleği oldu

Kastamonu’da hobi olarak yaptığı hediyelik eşyalara gelen talebin artması ile kendi mesleğinin sahibi olan Dilek Uzunoğlu, sattığı ürünlerle geçimini sağlıyor.

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Kastamonu’da yaşayan 53 yaşındaki Dilek Uzunoğlu, 15 sene önce hobi olarak hediyelik eşyayalar yapmaya başladı. Kısa sürede Uzunoğlu'nun ürettiği ürünlere talepler arttı. Mesleğini el işçiliği sanatına çeviren Uzunoğlu ise yaptığı takı, duvar süsleri, kıyafet çanta gibi ürünlerle gelen talepleri karşılamaya başladı.

Kastamonu il merkezinde bulunan Yakupağa Külliyesinde kendi iş yerini açan Uzunoğlu, yaptığı el emeği göz nuru eşyaları satışa sunuyor. Uzunoğlu, kenti ziyaret eden vatandaşlar, tarihi külliyede iş yerindeki hediyelik eşyalara yoğun ilgi gösteriyor.

"DÜKKANI AÇALI 15 SENE OLDU"

15 sene önce hobi olarak başladığı meslek sayesinde yıllardır geçimini sağladığı belirten Uzunoğlu, “Bu dükkanı açalı 15 sene oldu. Hobi olarak başladım. Bir kadının en azından elinde ekmeği olması lazım, kimseye muhtaç olmadan ayakta durmak için. Burada takılar, duvar süsleri, kıyafet çanta, kapı süsleri, ahşap boyama hepsi elimle hediyelik eşya olarak yaptığım eserler” dedi.

Kaynak: İHA

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