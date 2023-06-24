Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e tebrik telefonu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'deki üçüncü kurultayda da genel başkan seçilen Meral Akşener'i telefonla arayarak tebrik etti.

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e tebrik telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluİYİ Parti kurultayında yeniden Genel Başkan seçilen Meral Akşener'i telefonla arayarak tebrik etti.

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, bugün Ankara'daki ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Kurultayda tek aday olan Akşener, yeniden genel başkan seçildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener’i telefonla arayarak tebrik etti.

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