Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e tebrik telefonu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'deki üçüncü kurultayda da genel başkan seçilen Meral Akşener'i telefonla arayarak tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti kurultayında yeniden Genel Başkan seçilen Meral Akşener'i telefonla arayarak tebrik etti.
İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, bugün Ankara'daki ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Kurultayda tek aday olan Akşener, yeniden genel başkan seçildi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener’i telefonla arayarak tebrik etti.