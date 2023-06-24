Kılıçdaroğlu: Rusya'nın Wagner'i Türkiye'nin SADAT'ıdır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'daki paralı asker grubu Wagner'in isyanını işaret ederek "Rusya’nın Wagner’i, Türkiye’nin SADAT’ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz" dedi.

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Kılıçdaroğlu: Rusya'nın Wagner'i Türkiye'nin SADAT'ıdır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'daki darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulundu. 

Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rusya’nın Wagner’i, Türkiye’nin SADAT’ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"SARAY HÜKĞMETİNİ DEFALARCA UYARDIM"

"SADAT konusunda Saray hükümetini defalarca uyardım. Yetmedi kapılarına dayandım. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak; dilini, bayrağını, anayasasını değiştirmek istediklerini söyledim.

Şimdi Rusya’da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya’nın Wagner’i, Türkiye’nin SADAT’ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz."

SADAT BAŞKANI'NDAN YANIT

Kılıçdaroğlu'nun tweetlerine yanıt veren SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi "Bütün mahareti kahve köşesinde gevezelik yapmak olanlar gibi Twitter müptelaları arasında da iflah olmaz paranoyaklar çıktı elbette. Ama bunlar küçükcük bir hizip diyecektim ki... az önce @kilicdarogluk
balıklama daldı. Mahkum olduğu tazminatı ödemediği için icraya vereceğim ve yeni tazminat davası açacağım..." dedi. 

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Wagner Kemal Kılıçdaroğlu SADAT
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