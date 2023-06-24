CHP'li Bülbül'den Bakan Uraloğlu'na tepki: Hodri meydan!

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Sözcüsü Süleyman Bülbül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun sözlerine çok sert yanıt verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun “Aydın’ın rengini bu yerel seçimlerde değiştireceğiz” sözlerine tepki gösteren CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Sözcüsü Süleyman Bülbül, elinizde bulunan ilçeleri de kaybedeceksiniz diyerek, “Sn. Bakan, aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Hodri meydan!” dedi.

CHP’li Bülbül’ün açıklaması şöyle:

Sn. Bakan ne Aydın’ı ne de Aydınlı hemşerilerimizi tanıyor..

Aydınlı hemşerilerimiz hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun başarılı çalışmalarından hem de CHP’li ilçe belediyelerinin başarılı çalışmalarından memnundur.

Genel seçimde de 3 dönemdir yerel seçimde de başarılı, çalışkan bulduğu için rengini değiştirmedi önümüzdeki yerel seçimde de değiştirmeyecektir.

Ancak siz Nazilli’de olduğu gibi seçmen iradesini gasp edenleri sahte vaatlerle transfer edersiniz.

Buradan bir kez daha söylüyorum: Aydın’ın rengi değişmeyecek siz elinizde bulunan ilçe belediyelerini de kaybedeceksiniz!

Sn. Bakan, aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış..!

Hodri meydan!"