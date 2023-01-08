Kılıçdaroğlu'nda Metin Göktepe mesajı
Kılıçdaroğlu, Metin Göktepe'nin ölüm yıldönümünde anma mesajı yayımladı. CHP lideri, "Talimatla yazanların, Sarayın borazanlığını yapanların değil; halkın sesi olarak mesleğini onuruyla, özgürce icra edenlerin ortamını sağlamak Metin’lere olan borcumuzdur!" dedi.
8 Ocak 1996'da haber izlediği sırada polislerce gözaltına alınan ve dövülerek öldürülen Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, katledilişinin 27. yılında anılıyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN MESAJ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Göktepe için anma mesajı yayımladı. CHP lideri mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Tek suçu mesleğini icra etmek olan Metin Göktepe’yi katledilişinin yıl dönümünde hüzün ve rahmetle anıyorum. Talimatla yazanların, Sarayın borazanlığını yapanların değil; halkın sesi olarak mesleğini onuruyla, özgürce icra edenlerin ortamını sağlamak Metin’lere olan borcumuzdur!"
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