Kılıçdaroğlu'nda Metin Göktepe mesajı

Kılıçdaroğlu, Metin Göktepe'nin ölüm yıldönümünde anma mesajı yayımladı. CHP lideri, "Talimatla yazanların, Sarayın borazanlığını yapanların değil; halkın sesi olarak mesleğini onuruyla, özgürce icra edenlerin ortamını sağlamak Metin’lere olan borcumuzdur!" dedi.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nda Metin Göktepe mesajı

8 Ocak 1996'da haber izlediği sırada polislerce gözaltına alınan ve dövülerek öldürülen Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, katledilişinin 27. yılında anılıyor. 

KILIÇDAROĞLU'NDAN MESAJ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Göktepe için anma mesajı yayımladı. CHP lideri mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tek suçu mesleğini icra etmek olan Metin Göktepe’yi katledilişinin yıl dönümünde hüzün ve rahmetle anıyorum. Talimatla yazanların, Sarayın borazanlığını yapanların değil; halkın sesi olarak mesleğini onuruyla, özgürce icra edenlerin ortamını sağlamak Metin’lere olan borcumuzdur!"

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Pervin Buldan: HDP niye aday çıkarmasın, HDP’nin sizden ne farkı var? Siyaset 08 Ocak 2023 16:33
İsveç Başbakanı: NATO üyeliği için Türkiye'nin tüm taleplerini karşılayamayız Güncel 08 Ocak 2023 15:50
Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu'nu kimseye kaptırmayız Siyaset 08 Ocak 2023 15:50
Ahmet Şık'tan, Semih Yalçın'a yanıt: Hukuk devleti olsa hapiste olmasan gereken kişinin... Güncel 08 Ocak 2023 15:33
ÇOK OKUNANLAR
Kulislerde konuşulanlar ortaya çıktı: 'Memur ve emekliye ek zam yolda, tarih de oran da belli' 'Memur ve emekliye ek zam yolda, tarih de oran da belli'
Garanti Bankası'ndan 2023'te zamlı promosyon Garanti Bankası'ndan 2023'te zamlı promosyon
2023'te onlara para akacak: İşte zengin olma ihtimali en yüksek 6 burç ve şanslı tarihler 2023'te onlara para akacak: İşte zengin olma ihtimali en yüksek 6 burç ve şanslı tarihler
MAK Araştırma: HDP'nin aday çıkarması tüm hesapları alt üst eder MAK Araştırma: HDP'nin aday çıkarması tüm hesapları alt üst eder
MTV vergisi ödeyecekler dikkat! Son tarih duyuruldu: Bu tarihe kadar ödemezseniz... Son tarih duyuruldu: Bu tarihe kadar ödemezseniz...