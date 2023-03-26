Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftar programına katıldı.

İftarın ardından konuşan Kılıçdaroğlu, "Zor bir yolu seçtiğimizi biliyoruz çünkü bozulan bütün dengelerin yeniden inşa edilmesini ve bunun için mücadele edilmesini de gayet iyi biliyoruz ve gereğini yapacağız. Adalet için çıktığımız bu yolda vereceğiniz her türlü destek amacımıza ulaşmayı hızlandıracaktır. Evlatlarımız için, gençlerimiz için, engellilerimiz için, toplumun her kesimi için adaleti mutlaka ama mutlaka bu topraklara getirecek ve yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“EĞER KENDİMİZİ, NEFSİMİZİ SORGULAMAZSAK YUNUS’UN DİLEĞİNİ YERİNE GETİRMEMİŞ OLURUZ”

Açıklamalarının devamında "Yunus Emre bu toprakların yetiştirdiği, hepimizin örnek alması gereken önemli bir değerdir. Yunus şöyle söyler: ‘İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır.’ Buradaki temel felsefe kendini bilmektir. Eğer kendimizi, nefsimizi sorgulamazsak Yunus’un dileğini yerine getirmemiş oluruz" diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“DEMOKRASİ İÇİN, HAK İÇİN, HUKUK İÇİN, ADALET İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ. BİZE DESTEK VERİNİZ”

Kendini bilmek kin ve öfkeden arınmak demektir. Kendini bilmek adaletin peşinde koşmak demektir. Kendini bilmek vicdanının sesini dinlemek demektir. Kendini bilmek kul hakkı yememektir. Aynı zamanda kendini bilmek topluma adanmışlıktır. O nedenle bizler altı lider bir aradayız. Demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için mücadele ediyoruz. Bize destek veriniz. Beraber bir yola çıktık bu yolumuz uzun bir yoldur; hak yoludur, adalet yoludur, irfan yoludur, bilgi yoludur, bilim yoludur. Bu yola çıkanlar ülkemizin büyümesine, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacaklardır.

“ADALET İÇİN ÇIKTIĞIMIZ BU YOLDA VERECEĞİNİZ HER TÜRLÜ DESTEK AMACIMIZA ULAŞMAYI HIZLANDIRACAKTIR”

Zor bir yolu seçtiğimizi biliyoruz çünkü bozulan bütün dengelerin yeniden inşa edilmesini ve bunun için mücadele edilmesini de gayet iyi biliyoruz ve gereğini yapacağız. Adalet için çıktığımız bu yolda vereceğiniz her türlü destek amacımıza ulaşmayı hızlandıracaktır. Evlatlarımız için, gençlerimiz için, engellilerimiz için, toplumun her kesimi için adaleti mutlaka ama mutlaka bu topraklara getirecek ve yeniden inşa edeceğiz. Hepinizin vicdanına emanet edeceğiz adaleti.”