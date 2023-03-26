'Cumhur'a hayır' dediği için Erbakan'ın yayınını kesmişti: TRT, Erbakan'a kapılarını açtı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını açıkladığı sırada canlı yayını kesen TRT, söz konusu partinin ittifaka katılmaya karar vermesinin ardından Erbakan'ı canlı yayına çıkarıyor.
Daha önce Cumhur İttifakı'na katılmayacağını açıklayan Yeniden Refah Partisi, geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı'na katıldığını açıklamış; Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmişti.
TRT KAPILARINI AÇTI
Erbakan'ın ittifak katılmayacağını duyurduğu açıklaması sırasında yayını yarıda kesen TRT, söz konusu partinin yeni kararı sonrası kapılarını Erbakan'a açtı.
Fatih Erbakan, gelişmelerin ardından bugün TRT Haber'de özel yayın konuğu oluyor.
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