Eski İçişleri Bakanı'ndan Bahçeli'ye HÜDA-Par yanıtı

HÜDA PAR ile Hizbullah arasında bağ olmadığını iddia eden Bahçeli'ye yanıt veren Tantan 'İnanarak söylediğini düşünmüyorum yeniden parlamentoya girebilme kaygısıyla söylediğini düşünüyorum' dedi.

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Eski İçişleri Bakanı'ndan Bahçeli'ye HÜDA-Par yanıtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'na katılan HÜDAPAR ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir" demiş, Bahçeli, "Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla 'emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir' görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur" ifadelerini kullanmıştı.

Devlet Bahçeli'den günler sonra HÜDA-PAR açıklamasıDevlet Bahçeli'den günler sonra HÜDA-PAR açıklamasıSiyaset

ESKİ BAKANDAN YANIT 

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, AKP listelerinden seçime gireceği açıklanan Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) hakkında açıklama yapmasını isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi.

Sözcü TV'ye bağlanan Tantan, “HÜDA PAR’la Hizbullah arasında tabii ki bağ vardır” dedi.

Tantan “İsimleri tek tek saymaya gerek yoktur. 57. Hükümet döneminde Hizbullah evlerinin nasıl ortaya çıkarıldığına, Gaffar Okkan’ın nasıl öldürüldüğüne, Başbakan Yardımcısı olarak şahit olmuş biri. Bunları nasıl söyleyebiliyor anlamak mümkün değil. HÜDA-PAR’ın alt yapısının kimlerden oluştuğunu gazetelerde, televizyonlardan bir bir saydık. Paraların kimden geldiği biliniyor. Oradaki faaliyetleri nasıl ortaya çıkardığımızı yakinen takip eden bir isim Bahçeli. İnanarak söylediğini düşünmüyorum yeniden parlamentoya girebilme kaygısıyla söylediğini düşünüyorum” diye konuştu.

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Devlet Bahçeli HÜDAPAR
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