Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 5. gün: İşte güncel imza sayıları
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi, seçmenler tarafından belirlenecek Cumhurbaşkanı adayları için beşinci gün atılan imza sayıları açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olanların 100 bin imza toplamaları için verilen süre yarın sona eriyor.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaşırken; diğer adayların durumu merak konusu oldu.
İşte 5. günde güncel imza sayıları:
Muharrem İnce : 111 bin 305
Fatih Erbakan : 69 bin 208
Sinan Oğan: 107 bin 637
Doğu Perinçek : 24 bin 563
Yakup Türkal : 2 bin 838
Erkan Trükten : 2033
Tevfik Ahmet Özal : 1361
İrfan Uzun : 1073
Halil Murat Ünver : 458
Hilmi Özden : 422
Davut Turan : 118