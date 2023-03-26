Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 5. gün: İşte güncel imza sayıları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olanların 100 bin imza toplamaları için verilen süre yarın sona eriyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaşırken; diğer adayların durumu merak konusu oldu.

İşte 5. günde güncel imza sayıları:

Muharrem İnce : 111 bin 305

Fatih Erbakan : 69 bin 208

Sinan Oğan: 107 bin 637

Doğu Perinçek : 24 bin 563

Yakup Türkal : 2 bin 838

Erkan Trükten : 2033

Tevfik Ahmet Özal : 1361

İrfan Uzun : 1073

Halil Murat Ünver : 458

Hilmi Özden : 422

Davut Turan : 118