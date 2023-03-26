Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 5. gün: İşte güncel imza sayıları

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi, seçmenler tarafından belirlenecek Cumhurbaşkanı adayları için beşinci gün atılan imza sayıları açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 5. gün: İşte güncel imza sayıları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olanların 100 bin imza toplamaları için verilen süre yarın sona eriyor. 

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaşırken; diğer adayların durumu merak konusu oldu. 

Son dakika: Sinan Oğan, 100 bin imzayı topladı: Yarış 4 adaylı olacakSon dakika: Sinan Oğan, 100 bin imzayı topladı: Yarış 4 adaylı olacakGüncel

İşte 5. günde güncel imza sayıları:

Muharrem İnce : 111 bin 305

Fatih Erbakan : 69 bin 208

Sinan Oğan: 107 bin 637

Doğu Perinçek : 24 bin 563

Yakup Türkal : 2 bin 838

Erkan Trükten : 2033

Tevfik Ahmet Özal : 1361

İrfan Uzun : 1073

Halil Murat Ünver : 458

Hilmi Özden : 422

Davut Turan : 118

Etiketler
Seçim 2023
Trendyol direnişçisi kadın motokurye, TKP'den milletvekili adayı oldu Trendyol direnişçisi kadın motokurye, TKP'den milletvekili adayı oldu
Lapa olmuyor.. Klasik pilav tariflerinden çok farklı hazırlanıyor Lapa olmuyor.. Klasik pilav tariflerinden çok farklı hazırlanıyor
Camdaki Kız'ın sevilmeyen karakteri diziden çıkıyor! Seyirci rahat bir nefes aldı Camdaki Kız'ın sevilmeyen karakteri diziden çıkıyor! Seyirci rahat bir nefes aldı
Eski İçişleri Bakanı'ndan Bahçeli'ye HÜDA-Par yanıtı Eski İçişleri Bakanı'ndan Bahçeli'ye HÜDA-Par yanıtı
ÇOK OKUNANLAR
'CHP'de heyecan yüksek': Kim, hangi bakanlıkla anılıyor? Kim, hangi bakanlıkla anılıyor?
Tarih verildi: Cep telefonlarına büyük zam yolda Cep telefonlarına büyük zam yolda
Son anket sonuçları: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranı kaç? Son anket sonuçları: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranı kaç?
'İstanbul'a kış geliyor' dedi, tarih verip uyardı: Özellikle o güne dikkat 'İstanbul'a kış geliyor' dedi, tarih verip uyardı
Yarışta beşinci gün: Hangi aday, kaç imza topladı? Yarışta beşinci gün: Hangi aday, kaç imza topladı?