Kılıçdaroğlu, vekillerle Ankara'da bir araya geldi: Dikkat çeken Özgür Özel ayrıntısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da partisinin milletvekilleri ile bir araya geldi. CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile yan yana gelmesi dikkat çekti.

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Kılıçdaroğlu, vekillerle Ankara'da bir araya geldi: Dikkat çeken Özgür Özel ayrıntısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından milletvekilleri ile Ankara Çankaya'da bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Yemeğe çok sayıda milletvekili aileleri ile birlikte katıldı.

Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel'e CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile aynı anda geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen yemekli organizasyon saat 20.00 itibari ile başladı.

ÖZGÜR ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU AYNI KAREDE

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan 'değişim' tartışmalarıyla birlikte genel başkanlıpa adaylığını açıklayan Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu, sürecin ardından ilk kez aynı karede görüntülendi.

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