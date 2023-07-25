Eren Erdem: Kılıçdaroğlu'nun CHP'de yaptığı devrimdir

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Habertürk Televizyonu'nda Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Nedir Ne Değildir" programına katıldı.

CHP'den değişim adına ne yapılacağı sorulan Erdem, "Bugün CHP'nin yapısal olarak değişiklik sürecine girdiği bir dönem içerisindeyiz. Tüzüğümüz yenilenecek, programımız yenilenecek" dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Eğer seçim sonucu yüzde 60'a yüzde 40 olsaydı yenilgiydi" sözlerine yönelik tepkileri takip edip etmedikleri sorusu üzerine Eren Erdem, tepkileri "dikkatle izlediklerini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumu kutuplaştıran bir politika izlediğini belirten Erdem, "Bu tür ortamlarda bir seçim, iki seçim muhalefetin o kutuplaşmayı kıracak bagajları da varken... Sayın Erdoğan toplumun geniş sathını Türkiye siyasetinin geçmişiyle kavga ettirdi. Türkiye siyasetinin geçmişinde CHP de vardı. Bunun onarılması gerekiyordu. Tam orada bir panzehir ortaya çıktı. Nedir o, Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'yi Erdoğan'ın konumlandırdığı yerden aldı, Sivas'ın ötesine gidebilen, toplumun geniş muhafazakar hattıyla barışabilen ve onlarla beraber iş yapabilen bir siyasi parti haline getirdi. Bu bana göre devrimdir. Çünkü açılım sürecinde kürsüye çıkan HDP ve AK Partili milletvekillerinin ikisi de CHP'yi eleştiriyordu. 'Siz statükocusunuz, Kürt düşmanısınız, faşistsiniz' diye. Sayın Kılıçdaroğlı, Recep Tayyip Erdoğan'ın realitesine uygun bir siyaset formatı attı siyasete. Geldiğimiz noktada Türkiye'nin çok kıymetli bir hikayesini oluşturmayı başardı" yanıtını verdi.

"Seçim bir yenilgidir" diyen Erdem, "Sayın Genel Başkan'ın maksadını ifade edeceğim. Buna felaket dediğimiz anda, merkezin sağından soluna Türkiye siyaseti geniş satıhta örme mücadelesini çöpe atmış oluruz. Ortada bir kazanım yok, doğru. Ancak bir mesele var ortada. Kemal Kılıçdaroğlu 25 milyon seçmen nezdinde CHP'nin geçmişte sürekli karşı karşıya konumlandığı siyaset hatlarından partileri bir araya getirme ve onlarla beraber yeni bir anayasa ve hükümet programı inşa edecek kadar geniş mutabakat kabiliyeti yaratma gösterdi mi, gösterdi" ifadelerini kullandı.