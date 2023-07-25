Eren Erdem: Kılıçdaroğlu'nun CHP'de yaptığı devrimdir

Eren Erdem "Erdoğan toplumu Türkiye siyasetinin geçmişiyle kavga ettirdi. Kılıçdaroğlu, CHP'yi Erdoğan'ın konumlandırdığı yerden aldı, muhafazakarlarla barışabilen bir parti haline getirdi" dedi.

Eren Erdem: Kılıçdaroğlu'nun CHP'de yaptığı devrimdir

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Habertürk Televizyonu'nda Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Nedir Ne Değildir" programına katıldı.

CHP'den değişim adına ne yapılacağı sorulan Erdem, "Bugün CHP'nin yapısal olarak değişiklik sürecine girdiği bir dönem içerisindeyiz. Tüzüğümüz yenilenecek, programımız yenilenecek" dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Eğer seçim sonucu yüzde 60'a yüzde 40 olsaydı yenilgiydi" sözlerine yönelik tepkileri takip edip etmedikleri sorusu üzerine Eren Erdem, tepkileri "dikkatle izlediklerini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumu kutuplaştıran bir politika izlediğini belirten Erdem, "Bu tür ortamlarda bir seçim, iki seçim muhalefetin o kutuplaşmayı kıracak bagajları da varken... Sayın Erdoğan toplumun geniş sathını Türkiye siyasetinin geçmişiyle kavga ettirdi. Türkiye siyasetinin geçmişinde CHP de vardı. Bunun onarılması gerekiyordu. Tam orada bir panzehir ortaya çıktı. Nedir o, Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'yi Erdoğan'ın konumlandırdığı yerden aldı, Sivas'ın ötesine gidebilen, toplumun geniş muhafazakar hattıyla barışabilen ve onlarla beraber iş yapabilen bir siyasi parti haline getirdi. Bu bana göre devrimdir. Çünkü açılım sürecinde kürsüye çıkan HDP ve AK Partili milletvekillerinin ikisi de CHP'yi eleştiriyordu. 'Siz statükocusunuz, Kürt düşmanısınız, faşistsiniz' diye. Sayın Kılıçdaroğlı, Recep Tayyip Erdoğan'ın realitesine uygun bir siyaset formatı attı siyasete. Geldiğimiz noktada Türkiye'nin çok kıymetli bir hikayesini oluşturmayı başardı" yanıtını verdi.

"Seçim bir yenilgidir" diyen Erdem, "Sayın Genel Başkan'ın maksadını ifade edeceğim. Buna felaket dediğimiz anda, merkezin sağından soluna Türkiye siyaseti geniş satıhta örme mücadelesini çöpe atmış oluruz. Ortada bir kazanım yok, doğru. Ancak bir mesele var ortada. Kemal Kılıçdaroğlu 25 milyon seçmen nezdinde CHP'nin geçmişte sürekli karşı karşıya konumlandığı siyaset hatlarından partileri bir araya getirme ve onlarla beraber yeni bir anayasa ve hükümet programı inşa edecek kadar geniş mutabakat kabiliyeti yaratma gösterdi mi, gösterdi" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Eren Erdem CHP Kemal Kılıçdaroğlu
HSK, Yargıtay'a 6 yeni üye seçti HSK, Yargıtay'a 6 yeni üye seçti
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi! Artık yeni sezonda olmayacak.. Final kararı verildi Kanal D'nin en iddialı dizisiydi! Artık yeni sezonda olmayacak.. Final kararı verildi
Ispanağı ziyan etmeyin. Ispanak meğer bu teknikle pişirilirse lezzetli oluyormuş... Ispanağı ziyan etmeyin. Ispanak meğer bu teknikle pişirilirse lezzetli oluyormuş...
Kamu bankaları ihtiyaç kredisi faizlerini artırdı Kamu bankaları ihtiyaç kredisi faizlerini artırdı
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite sınavına giren 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz'la ilgili yeni gelişme Üniversite sınavına giren 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz'la ilgili yeni gelişme
'İmamoğlu aday olmazsa kimi aday olarak görmek istersiniz' anketi: İlk 3'teki isimler şaşırttı 'İmamoğlu aday olmazsa kimi aday olarak görmek istersiniz' anketi: İlk 3'teki isimler şaşırttı
Miras kalan evi, arabayı satmak istiyorsanız bu detaylara dikkat Miras kalan evi, arabayı satmak istiyorsanız bu detaylara dikkat
Aşk, para, mutluluk onlarla: Ağustos ayının en şanslı 4 burcu açıklandı Ağustos ayının en şanslı 4 burcu açıklandı
Uzman isim Türkiye'yi 'doğal afet' vuracak dedi: Çarşamba gününe dikkat! Uzman isim Türkiye'yi 'doğal afet' vuracak dedi: Çarşamba gününe dikkat!