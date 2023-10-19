Kılıçdaroğlu vatandaşları ‘SMS’ ile uyardı: Protesto ediyorum

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlara kısa mesaj göndererek, AKP ve MHP'nin Meclis'ten geçirdiği tezkereyi protesto ettiğini açıkladı.

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Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden, AKP ve MHP oylarıyla yeni bir tezkere geçti.

Bu tezkere, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini 2 yıl daha uzatılmasını ve yabancı askerlerin de Türkiye'de bulunacağını kapsıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu tezkerede “yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkan veren maddeyi” protesto ettiğini açıkladığı bir kısa mesaj gönderdi.

CHP lideri, söz konusu tezkerede yabancı askerlerin de Türkiye'de bulunacağı ifadesinin yer aldığını belirterek, tezkereye karşı olduklarını açıklamıştı.

Gönderilen SMS şöyle:

“AKP ve MHP'nin Meclis'ten geçirdiği tezkerede yer alan ve yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkan veren maddeyi kabul etmiyorum, protesto ediyorum!”

Kılıçdaroğlu vatandaşları ‘SMS’ ile uyardı: Protesto ediyorum - Resim : 1Kılıçdaroğlu vatandaşları ‘SMS’ ile uyardı: Protesto ediyorum - Resim : 2

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