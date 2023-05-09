Kılıçdaroğlu provokasyonlar sonrası seslendi: 'Karşımızdakiler korkunç şeyler yapmaya hazırlar'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye yönelik saldırıların ardından dikkat çeken bir video yayınladı.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu provokasyonlar sonrası seslendi: 'Karşımızdakiler korkunç şeyler yapmaya hazırlar'

Seçimlere sayılı günler kala iktidarın muhalefete yönelik sert sözleri fiziki saldırılara dönüşmeye başladı. 

Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingine yapılan ve onlarca yurttaşın yaralanmasına neden olan saldırı sonrası bugün de Sakarya'da bir saldırı gerçekleşti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇAĞRI 

Yaşanan saldırıların ardından Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken bir video yayınladı. 

Kılıçdaroğlu videoya "İlk turda bitirelim" notunu düştü.

"İŞTE O ANDA..."

Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi:

"Karşımızdaki radikaller koalisyonu gözünü karartmıştır. Korkunç şeyler yapmaya hazırlar, ilk turda bu eşiği geçmek zorundayız.

İlk turda bitirecekse; mutlaka ama mutlaka bugünkü muhalefetin en çok milletvekili çıkaracak şekilde bitirmek zorundayız. En çok milletvekili sistemi hızlıca değiştirmek demektir.

Şu aşamada değiştirmek istediğimize odaklanın, değişimin kendisine değil; çünkü değiştirmek istediğimizi gönderdiğimizde hemen yeni sisteme geçeriz.

Bu işin üstesinden sadece sevgi ve şefkatle geçebilirsiniz. Öyle bir an gelir ki; durmanın verdiği acı, devam etmenin verdiği acıyı geçer. İşte o anda önünüzde bir eşik belirir. İlk turda bitirelim.

Biz muhalefet yapılabilen bir Türkiye kuracağız… Haydi, ilk turda bitirelim bu işi, sonra Bay Kemal’e ne dersen de. Hatta aç ağzını, yum gözünü, başım üstüne."

Etiketler
seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Erdoğan, CHP'nin yarınki mitingine katılacak kişi sayısını açıkladı Erdoğan, CHP'nin yarınki mitingine katılacak kişi sayısını açıkladı
Memleket Partisi'nden milletvekili adayı canlı yayında istifa etti Memleket Partisi'nden milletvekili adayı canlı yayında istifa etti
Taze fasulyeyi doğru pişirmenin taktiği... Yemek asla sert kalmıyor Taze fasulyeyi doğru pişirmenin taktiği... Yemek asla sert kalmıyor
Her ilişki ellerinde patlıyor! Aşk konusunda yeteneksiz 3 burç! Her ilişki ellerinde patlıyor! Aşk konusunda yeteneksiz 3 burç!
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın 'sarsılmaz' kalesinde son anket: İşte partilerin ve adayların son oy oranları Erdoğan'ın 'sarsılmaz' kalesinde son anket: İşte partilerin ve adayların son oy oranları
SGK uzmanı açıkladı: İşte asgari ücret zammı ve emekli aylığında beklenen rakam! İşte asgari ücret ve emekli aylığında beklenen rakam!
Gezici Araştırma hazırladı: İşte ilk defa oy verecek 5 milyon genç seçmenin tercihi İşte ilk defa oy verecek 5 milyon genç seçmenin tercihi
2023'ün en popüler şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den de bir şehir var 2023'ün en popüler şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den de bir şehir var
Altın yatırımcıları dikkat: Çarşamba günü her şey değişebilir, ne olursa olsun bozdurmayın Altın yatırımcıları dikkat: Çarşamba günü her şey değişebilir, ne olursa olsun bozdurmayın