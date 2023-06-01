Kılıçdaroğlu, MYK öncesi Kaftancıoğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), seçimlerden sonra yeni yol haritasını belirlemek için bugün ilk toplantısını yapacak. Partinin en üst organı olan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün toplanacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP genel merkezine gelerek MYK öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

CHP Genel Merkezi’ndeki görüşme bir saate yakın sürdü.