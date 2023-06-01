Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ittifak liderlerine telefon: 'Dönebilirler'

14 Mayıs'taki milletvekilliği seçiminde, Gelecek Partisi’nden 19 aday, DEVA Partisi’nden 24 aday, Saadet Partisi’nden 24 aday, Demokrat Parti listelerinden 8 aday CHP listelerinden seçime girdi. Bunun sonucunda DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi 10 ve Demokrat Parti 3 milletvekilliği kazandı.

T24'ün haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’in açılışına az kala DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti liderlerini arayarak "Listelerimizden Meclis’e giren misafirlerimiz partilerine dönebilirler, teşekkür ederiz" dedi. Toplamı 39’u bulan "misafirler" çıktığında CHP’nin milletvekili sayısı 130’a inmiş olacak. Diğer partilerdeki adayların tamamı partilerinden istifa etmemişlerdi.

Kılıçdaroğlu’nun Meclis açılmadan yaptığı bu hamleyle aslında Millet İttifakı fiilen de son bulmuş oldu.