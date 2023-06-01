Mücella Yapıcı’yı kelepçeli muayene etmişti: Ceza verildi

Gezi tutuklusu Mücella Yapıcı’yı kelepçeli şekilde muayene eden diş hekimi hakkında "Uluslararası düzenlemeler, meslek ilke ve etiğine aykırı davranış" nedeniyle uyarı cezası verildi.

Son Güncelleme:
Mücella Yapıcı’yı kelepçeli muayene etmişti: Ceza verildi

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Mücella Yapıcı, 21 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde kelepçeli muayene edilerek dişi çekildi. Yapıcı'nın isteği dışında kelepçeli muayeneyi yapan diş hekimi M.K. hakkında avukat Arman Yılmaz tarafından İstanbul Diş Hekimleri Odası'na şikâyette bulunuldu.

Şikayet dilekçesinde, "Müvekkil hastaneye götürülmesinden itibaren kelepçeli muayeneyi kabul etmeyeceğini, yine muayene sırasında jandarmanın muayene odasında bulunmasını kabul etmediğini defaatle ifade etmiş ancak maalesef hekim tarafından kelepçesinin çıkarılması talep edilmemiş ve kelepçeli olarak dişi çekilmiştir. Müvekkilim insan onuruna ve yasal haklarına aykırı, İstanbul Protokolünü ihlal eden bu tedavi biçimini kabul etmemektedir, bu nedenle adı geçen hekimden şikayetçidir" denildi.

ŞİKÂYET REDDEDİLMİŞTİ

BirGün’den Kayhan Ayhan’ın haberine göre, İstanbul Diş hekimleri Odası'ndan şikâyet dilekçesine gelen yanıtta ise söz konusu diş hekiminin inceleme yazısına cevap vermediği belirtilerek, hekim hakkında disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına oy birliğiyle karar verildiği aktarılmıştı. Bunun üzerine avukat Arman Yıldız şikâyeti Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Genel Merkez'e taşıdı. TDB şikâyeti kabul ederek İstanbul Diş Hekimleri Odası'ndan hekim hakkında savunma alınmasını istedi. Ardından diş hekimi hakkında "Uluslararası düzenlemeler ve meslek ilke ve etiğine aykırı daranış" nedeniyle uyarı cezası verildi.

USULSÜZLÜK TEŞHİR EDİLDİ

Avukat Arman Yıldız, BirGün'e yaptığı açıklamada, Mücella Yapıcı'nın burada amaçladığı şeyin bir genç diş hekiminin ceza alması olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bir insanın tutuklu olması demek o insana insanlık onuru ve insan haklarına aykırı şekilde davranılma hakkını hiç kimseye vermez. Özellikle bu sağlık hizmetleri konusunda bu hizmeti veren hekimin uluslararası düzenlemeler ve kendi meslek ilkelerine uyma zorunluluğu vardır. Burada en önemli düzenleme İstanbul Protokolü'dür. Burada açık şekilde kelepçeli muayenenin yapılamayacağı belirtilmiştir. İnsanlık onuruna uygun bir şekilde muayene yapılması düzenlenen bir konudur. Hekimin bunu yapmaması kendi şahsi sorumluluklarıyla birlikte ilgili kurumlar olan Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın hukuken sorumluluğunu doğuracak niteliktedir. Aynı zamanda hekim hakkında bu uygulamaların bilerek ve isteyerek yapılması cezai sorumluluklar da doğurur. Bu şikâyetle birlikte meslek ilkelerine uymayan hekimlerin idari olarak ceza alabileceği de teşhir edilmiştir. Cezaevlerinde binlerce tutuklu bu muameleler yüzünden sağlık hizmeti almaktan çekiniyor. Bunların teşhir edilmesi amacıyla bu yaptığımız şikayet amacına ulaşmıştır."

Etiketler
Gezi davası Mücella Yapıcı
Son Güncelleme:
En etkili çiçekler!... Sivrisinekleri evden uzak tutuyor eve güzel enerji veriyor! En etkili çiçekler!... Sivrisinekleri evden uzak tutuyor eve güzel enerji veriyor!
Darp edilen Roman yurttaşların evleri kaçak oldukları gerekçesiyle yıkıldı: 'Seçimden önce izin verdiler' Roman yurttaşların evleri kaçak oldukları gerekçesiyle yıkıldı: 'Seçimden önce izin verdiler'
Yapıları gereği bunalımda olan 3 burç! Her zaman stresli olurlar Yapıları gereği bunalımda olan 3 burç! Her zaman stresli olurlar
İstanbul'da son bir haftada 343 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul'da son bir haftada 343 kilo uyuşturucu ele geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
Zenginliği en yakın zamanda tadacaklar: Beklemediği anda zengin olacak 3 burç belli oldu Beklemediği anda zengin olacak 3 burç belli oldu
Sevdiğine asla ihanet etmeyecek 3 burç belli oldu: İşte doğuştan güvenilir olan o burçlar Sevdiğine asla ihanet etmeyecek 3 burç belli oldu
Gözler Temmuz ayına çevrildi: İşte asgari ücret için kulislerde konuşulan son rakam İşte asgari ücret için kulislerde konuşulan son rakam
Kaderiniz doğum yılınıza bağlı olabilir: Hayatınızdaki büyük gizemi ortaya çıkaran rakamlar! Kaderiniz doğum yılınıza bağlı olabilir: Hayatınızdaki büyük gizemi ortaya çıkaran rakamlar!
Kulisleri hareketlendiren iddia: O isimler yeni kabinede olmayacak! Son toplantıda neler konuşuldu? O isimler yeni kabinede olmayacak: Son toplantıda neler konuşuldu?