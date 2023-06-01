Mücella Yapıcı’yı kelepçeli muayene etmişti: Ceza verildi

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Mücella Yapıcı, 21 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde kelepçeli muayene edilerek dişi çekildi. Yapıcı'nın isteği dışında kelepçeli muayeneyi yapan diş hekimi M.K. hakkında avukat Arman Yılmaz tarafından İstanbul Diş Hekimleri Odası'na şikâyette bulunuldu.

Şikayet dilekçesinde, "Müvekkil hastaneye götürülmesinden itibaren kelepçeli muayeneyi kabul etmeyeceğini, yine muayene sırasında jandarmanın muayene odasında bulunmasını kabul etmediğini defaatle ifade etmiş ancak maalesef hekim tarafından kelepçesinin çıkarılması talep edilmemiş ve kelepçeli olarak dişi çekilmiştir. Müvekkilim insan onuruna ve yasal haklarına aykırı, İstanbul Protokolünü ihlal eden bu tedavi biçimini kabul etmemektedir, bu nedenle adı geçen hekimden şikayetçidir" denildi.

ŞİKÂYET REDDEDİLMİŞTİ

BirGün’den Kayhan Ayhan’ın haberine göre, İstanbul Diş hekimleri Odası'ndan şikâyet dilekçesine gelen yanıtta ise söz konusu diş hekiminin inceleme yazısına cevap vermediği belirtilerek, hekim hakkında disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına oy birliğiyle karar verildiği aktarılmıştı. Bunun üzerine avukat Arman Yıldız şikâyeti Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Genel Merkez'e taşıdı. TDB şikâyeti kabul ederek İstanbul Diş Hekimleri Odası'ndan hekim hakkında savunma alınmasını istedi. Ardından diş hekimi hakkında "Uluslararası düzenlemeler ve meslek ilke ve etiğine aykırı daranış" nedeniyle uyarı cezası verildi.

USULSÜZLÜK TEŞHİR EDİLDİ

Avukat Arman Yıldız, BirGün'e yaptığı açıklamada, Mücella Yapıcı'nın burada amaçladığı şeyin bir genç diş hekiminin ceza alması olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bir insanın tutuklu olması demek o insana insanlık onuru ve insan haklarına aykırı şekilde davranılma hakkını hiç kimseye vermez. Özellikle bu sağlık hizmetleri konusunda bu hizmeti veren hekimin uluslararası düzenlemeler ve kendi meslek ilkelerine uyma zorunluluğu vardır. Burada en önemli düzenleme İstanbul Protokolü'dür. Burada açık şekilde kelepçeli muayenenin yapılamayacağı belirtilmiştir. İnsanlık onuruna uygun bir şekilde muayene yapılması düzenlenen bir konudur. Hekimin bunu yapmaması kendi şahsi sorumluluklarıyla birlikte ilgili kurumlar olan Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın hukuken sorumluluğunu doğuracak niteliktedir. Aynı zamanda hekim hakkında bu uygulamaların bilerek ve isteyerek yapılması cezai sorumluluklar da doğurur. Bu şikâyetle birlikte meslek ilkelerine uymayan hekimlerin idari olarak ceza alabileceği de teşhir edilmiştir. Cezaevlerinde binlerce tutuklu bu muameleler yüzünden sağlık hizmeti almaktan çekiniyor. Bunların teşhir edilmesi amacıyla bu yaptığımız şikayet amacına ulaşmıştır."