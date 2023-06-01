İYİ Partili Poyraz: Millet İttifakı bir seçim ittifakıdır, 28 Mayıs itibarıyla bitmiştir

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Poyraz, Millet İttifakı'nın bir seçim ittifakı olduğunu ve 28 Mayıs itibarıyla bittiğini aktardı.

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Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kesin sonuçlar açıklandı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı seçim sonrası gözler Millet İttifakı'na çevrildi. Sözcü TV yayınına katılan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Poyraz "Millet İttifakı bir seçim ittifakıdır. 28 Mayıs itibari ile seçim ittifakı bitmiştir." açıklamasını yaptı.

Poyraz şu ifadeleri kullandı:

"Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir."

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