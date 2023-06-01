YSK, Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçlarını ilan etti

Son dakika haberi... YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Kesin sonuçların Resmi Gazete'ye gönderildiğini duyuran Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını duyurdu.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yener, "Kurulumuz seçim takvimi içerisindeki süreçleri izlemiş ve 29-31 Mayıs tarihinde sona eren ikinci oylamasına ilişkin itirazları dün kurulumuz değerlendirmiştir. Söz konusu itirazlar sonuçlandırılmış ve 28 Mayıs seçimlerinin ikinci tur sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'nin mükerrer sayısına gönderilmiştir" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İKİNCİ TUR KESİN SEÇİM SONUÇLARI

"İkinci oylamada katılım oranı toplam yüzde 84,15 olduğu görülmüştür" diyen Yener, "Bu sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18 oranında oy aldığı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oy oranına ulaştığı görüşmüştür. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmış ve Resmi Gazete'ye gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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