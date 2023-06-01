DEVA Partili Ekmen'den eleştirilere yanıt: CHP'ye en az 4 puan getirdik

DEVA Partili Ekmen, CHP'ye oy kazandırmadıkları yönünde gelen eleştirilere yanıt verdi. Ekmen, CHP'ye en az 4 puanlık katkı sağladıklarını açıkladı.

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DEVA Partili Ekmen'den eleştirilere yanıt: CHP'ye en az 4 puan getirdik

14 Mayıs'taki 28. dönem milletvekili seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi'nden  Millet İttifakı oy kazandırmadıkları yönünde gelen eleştirilere yanıt veren DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen, CHP’ye en az 4 puanlık katkı verdiklerini savundu.

TV Net'te canlı yayın konuğu olan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, gündeme oturacak açıklamalarda bulundu.

Ekmen, CHP'nin 2018 yılındaki 22.65'lik oy oranının 2023 seçimlerinde yüzde 3.3'lük artışla 25.35'e geldiğinin altını çizdi. Program sunucusunun "CHP'nin oranlarından sizin payınızı çıkarttığımızda yüzde 20 mi kalıyor?" sorusuna "Evet" diyerek yanıt verirken ve "5 puanlık bir artış matematiksel olarak var. Minimum 4 puan getirdik" ifadelerini kullandı.

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DEVA Partisi CHP seçim 2023 İYİ Parti
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