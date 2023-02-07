Kılıçdaroğlu Hatay'da sert konuştu: Bürokratlar çalışmak istiyor ama devlet engel koyuyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yardım ve çalışmaların çok az olduğunu Hatay'a gitti.

Orada bir basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, ''Bürokratlar çalışmak istiyor ama devlet engel koyuyor. Sorun var, evet. Sorunu birlikte çözmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

''SÖYLENECEK ÇOK SÖZ VAR''

Kılıçdaroğlu ayrıca ''Sorunu çözmek isteyen insanların önüne engel konulmaması lazım. Söylenecek çok söz var. Ama bunların tamamını zamanı geldiğinde konuşacağız. Elbette kızgınız. Ama bir şekliyle bu sorunu çözmeye kararlı olduğumuzu belirtmek isterim'' diye konuştu.