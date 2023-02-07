Eski bakan Sadullah Ergin'in kardeşleri enkaz altında

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski bakanlardan Sadullah Ergin'in kardeşi ve ailelerinin enkaz altında olduğunu duyurdu.

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Eski bakan Sadullah Ergin'in kardeşleri enkaz altında

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bölge büyük bir yıkıma uğradı. 

Hala binlerce kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor.

ESKİ BAKANIN KARDEŞLERİ ENKAZ ALTINDA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski bakanlardan ve DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin'in kardeşleri ve ailelerinin enkaz altında olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Babacan, ''Yol arkadaşım Sadullah Ergin’in kardeşleri ve aileleri dahil çok sayıda yakını Hatay’da enkaz altında. Dualarım, tüm vatandaşlarımızın sevdiklerine kavuşmaları için'' ifadelerini kullandı.

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