Kılıçdaroğlu hangi partilerden destek isteyecek?

Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birçok siyasi partinin desteğini almak için görüşmeler gerçekleştirecek.

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Kılıçdaroğlu hangi partilerden destek isteyecek?

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nden oluşan Millet İttifakı ortak Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine tam destek verecek bu partilerin yanı sıra Meclis’te grubu ve temsiliyeti bulunan partilerle Meclis dışındaki birçok siyasi partinin de desteğini araması bekleniyor.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde, "Kılıçdaroğlu’nun, “Bu sofra Halil İbrahim sofrası, bu sofra Millet sofrası. Herkesi kucaklamak için çalışacağız” mesajı veren bir kampanya yürüteceğini söyleyen çalışma arkadaşları başta Meclis’in üçüncü büyük partisi HDP olmak üzere seçime girme yeterliliği olan birçok siyasi partinin desteğinin aranacağı görüşünde.

Bu kapsamda altı partiden oluşan Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu için çok sayıda partiden destek istenmesi bekleniyor. Altılı Masa’daki partilerin yanı sıra desteği aranacak partiler arasında Bağımsız Türkiye Partisi, Emek Partisi, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Memleket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Sol Parti, Yeşiller ve Sol bulunuyor. Ancak bu partilerin tutumu yapılan ziyaretler ve adı geçen partilerin yetkili kurullarında yapılan tartışmaların ardından belli olacak..." ifadelerine yer verildi.

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