Kılıçdaroğlu Gaziantep'te SPD’nin eş başkanları ile görüştü

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Gaziantep’te Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Başkanları ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Almanya’da iktidardaki koalisyonun büyük ortağı olan SPD eş başkanları Saskia Esken ve Lars Klingbeil, Kılıçdaroğlu ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu çadır kentteki bir çadırda yaptığı görüşmenin ardından birlikte basın mensuplarına açıklamada bulundular.

Kılıçdaroğlu, görüşmeye ilişkin; “Kardeş Sosyal Demokrat Parti’yi deprem bölgesinde görmekten son derece mutluyuz. Yaşadığımız tabloyu yerinde görmek istediler. Bilgi istediler deprem dolayısıyla. Biz de kendilerine ayrıntılı bilgi verdik. İş bölümü yapma konusunda da katkı vereceklerini; özellikle İstanbul ve Hatay için verecekleri katkı bizim için son derece değerli. Hem tarihsel dokunun korunması hem kentin yeniden inşa edilmesi açısından yapılacak katkının değerli olduğuna inanıyoruz. Geniş bir ekiple geldi sayın Genel Başkan, kendilerine yürekten teşekkür ederiz acılarımızı paylaştıkları için” dedi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Başkanı Lars Klingbeil, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

ACILARIMIZI PAYLAŞMAK İSTİYORUZ: SPD Genel Başkanı olarak bugün büyük bir heyetle birlikte deprem bölgesini ziyaret etmekteyiz. Alman Sosyal Demokratlar adına ve Alman Başbakanı adına taziyelerimizi sunmak istiyoruz. Derin üzüntüyle Türkiye’de gerçekleşen depremi ve etkilerini hep birlikte gördük. Hayatını kaybedenlerin, herkesin başı sağ olsun demek istiyoruz. Çok derinden üzüntülerimizi, acılarımızı paylaşmak istiyoruz.

ALMANYA’DAN GELEN UZMANLAR YENİDEN İMAR KONUSUNDA DESTEK VEREBİLİR: Bu vesileyle CHP Genel Başkanı ile burada buluşabilmemiz için de çok müteşekkir olduğumu dile getirmek istiyorum. Bugün burada birlikte görüşebildik. Bundan sonra bu bölgenin yeniden imar edilmesi konusunda Almanya’nın nasıl bir destek sağlayabileceğini de görüştük. Sadece Almanya, maddi açısında yardım etmekle kalmıyor, halihazırda, Almanya deprem bölgesine mali yardım yapan en büyük donör ülke konumunda. Onun dışında Almanya’dan gelen uzmanlar özellikle kentlerin yeniden imarı konusunda destek verebilirler. Alman uzmanlar burada katkı sağlayabilirler. Özellikle Hatay’ın yeniden yapımı için. İstanbul’un depremden daha iyi korunabilmesi, daha iyi hazırlanabilmesi için katkı yapabilirler. Bu konuyu ele aldık. Özellikle Almanya İmar Bakanı Klara Geywitz ile doğrudan doğruya bu konuyu da ele alacağız. Alman hükümeti olarak da Türkiye’ye bu konuda destek vermeyi arzu ediyoruz.