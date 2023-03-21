Emek ve Özgürlük İttifakı Cumhurbaşkanı kararını açıklayacak
Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı seçimlerine yönelik tutumunu yarın Ankara’da kamuoyuna duyuracak.
Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bileşenleri Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nin (TÖP) 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kararını açıklayacak.
Aday çıkarıp çıkarmama kararını uzun süredir görüşen ittifak, yarın (22 Mart) saat 11.30'da Ankara’da Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik tutumunu açıklayacak.
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