CHP'li Ağbaba'dan, Erdoğan'a hakkını helal etmeyen memurun görevden uzaklaştırılmasına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Erdoğan’a hakkını helal etmediğini söyleyen mühendisin görevden uzaklaştırmasına tepki gösterdi. Ağbaba, “Maalesef bu kadar vicdansızlık yeryüzünde görülmedi” ifadelerini kullandı.

Erdoğan 27 Şubat’ta Adıyaman’da yaptığı açıklamada “Tüm olumsuz şartlardan dolayı ilk gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz kadar hızlı bir çalışma yapamadık. Bunun için helallik istiyorum" dedi.

Adli Tıp Ankara Grup Başkanlığı’nda mühendis olarak çalışan M.P. WhatsApp üzerinden bu ifadelere tepki gösterdi ve hakkını helal etmediğini söyledi.

AĞBABA’DAN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adli Tıp Kurumu’nda mühendis olarak çalışan ve 11 yakınını depremde kaybeden Mesut Polat'ın görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Ağbaba şunları söyledi:

"Be vicdansızlar, be acıma duygusunu kaybetmişler; 11 yakınını kaybeden Mesut Polat’ın paylaşımında hangi suç var? Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyor diye, ‘helallik vermiyorum’ diyen bir memuru görevden uzaklaştırıyorlar. Maalesef bu kadar vicdansızlık yeryüzünde görülmedi."

Kaynak: Gerçek Gündem