İYİ Parti, milletvekili aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
İYİ Parti, milletvekili aday adaylığı başvuru süresini yoğunluk nedeniyle uzattığını açıkladı.
İYİ Parti Sekreterliği, bugün yaptığı yazılı açıklamada, 15 Mart Çarşamba günü saat 08:00’de başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin yoğunluk nedeniyle 24 Mart Cuma günü saat 19:00’a kadar uzatıldığını duyurdu.
İYİ Parti Genel Sekreterliği’nin açıklaması şöyle:
"İYİ Parti’mizin 15 Mart 2023 saat 08:00’de başlayan ve 22 Mart 2023 saat 19:00’da biteceği duyurulan milletvekili aday adaylığı başvuru sürecinde, kadınlarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere yoğun bir ilgi mevcuttur. Başvuru süresi, bu nedenle 24 Mart 2023 Cuma günü saat 19:00’a kadar uzatılmıştır. Milletimize, partimize gösterdiği teveccühten dolayı şükranlarımızı sunarız."
Kaynak: Gerçek Gündem