Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından koordinasyonsuz ve yetersiz müdahalesi ile tartışma konusu olan AFAD'ın evrak bölümünde yangın çıktı.

AFAD sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Bugün saat 05.00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Söz konusu gelişmeye ilişkin Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen" ifadelerini kullandı.