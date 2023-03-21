WhatsApp’ta Erdoğan’a hakkını helal etmediğini söyleyen mühendis görevden uzaklaştırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Adıyaman'da arzu ettiğimiz kadar hızlı bir çalışma yapamadık. Bunun için helallik istiyorum" açıklamasına Whatsapp üzerinden tepki gösteren mühendis görevden uzaklaştırıldı.

Erdoğan 27 Şubat’ta yaptığı açıklamada “Tüm olumsuz şartlardan dolayı ilk gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz kadar hızlı bir çalışma yapamadık. Bunun için helallik istiyorum" dedi.

“BU İNSANLAR KİME GÜVENSİN”

Birgün’de yer alan habere göre, Adli Tıp Ankara Grup Başkanlığı’nda mühendis olarak çalışan M.P. WhatsApp üzerinden bu ifadelere tepki gösterdi ve hakkını helal etmediğini söyledi. M.P. şu ifadeleri kullandı:

“Bu saatten sonra helallik istesen ne istemesen ne. Elinize yüzünüze bulaştırdınız işte. İnsanları göz göre göre 3-4 gün boyunca ölümlere terk ettiniz. Canlarımız gitti, memleketimiz gitti. İnsanlar bu kadar değersiz işte bizim ülkede. Tek düşündüğünüz milletin oyu başka hiçbir şey değil. Ben hakkımı helal etmiyorum. Güya Türkiye birçok ülkeye göre gelişmiş bir ülkeydi, bir deprem bile bizi bu hale getirdiyse Allah bilir savaş çıksa kim bilir ne olur, Kızılay, bile çadırları para karşılığı satıyorsa bu insanlar artık kime güvensin.”

Bu paylaşımın ardından 6 Mart’ta Adalet Bakanlığı tarafından M.P. hakkında soruşturma başlatıldı. Personel Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda M.P.’nin soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılması istendi.

Gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı: “Adı geçen personel hakkında söz konusu eylemi nedeniyle Kurumumuzca disiplin soruşturması başlatılacak olup soruşturmanın selameti açısından işbu soruşturma sonuçlanıncaya kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 vd. maddeleri gereğince tedbiren görevinden uzaklaştırılması hususunda, Gereğini arz ederim.”

Yazının ardından talep onaylandı ve M.P. 8 Mart’ta görevinden uzaklaştırıldı.