Kılıçdaroğlu Çifti Trafik Kazası Geçirdi

Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden dünürleri Orhan Nadir'in cenazesine katılmak için makam aracıyla Antalya'ya yola çıktı.

Gazeteci Gökhan Özbek'in aktardığına göre, Kılıçdaroğlu çifti Antalya’ya giderken trafik kazası geçirdi. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, araçta maddi hasar oluştu.

CENAZEYE KATILDILAR

Kılıçdaroğlu çifti daha sonra cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından Nadir'in cenazesi toprağa verildi. Nadir'in ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu da taziyeleri kabul etti.

Kılıçdaroğlu çifti, cenaze töreni sonrası Ankara’ya hareket etti.

Kaynak: Gerçek Gündem