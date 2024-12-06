Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye Uyarısı: Sözlerini Hatırlattı

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasını eleştirdi.

X hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, domino taşlarından biri olmayı yüz bir yıl önce reddetti! Demokrasi ile taçlandırılmış Cumhuriyetimiz, güçler ayrılığı ilkesine tekrar dönmediği sürece, devletimizin geleceği tehdit ve tehlike altındadır. Bölgemiz ateş çemberine dönmüşken, etrafımız yüzlerce askeri üs ile çevrelenmişken, dış politikada savrulma ve hata yapma lüksümüz yoktur. Devlet günlük düşünemez! Devletin refleksi geç kalamaz! Devlet, milleti ile payidardır; üniter yapısını tehlikeye atamaz! Milletin demografik yapısını değiştiremez! Bağdat, Trablus’a; Trablus, Şam’a; Şam, Ankara’ya bakar.

'ERDOĞAN HANGİ EMİRLE YÖN DEĞİŞTİRDİ?'

İki ay önce 'Suriye ile barış görüşmeleri yapmak istiyorum' diyen Erdoğan, aldığı hangi emirle yeniden dış politikada yön değiştirdi? Komşunuzun evi yanarken, orada kavga varken, siz kendi evinizde huzur bulamazsınız. Türkiye, en kısa sürede bütün güçleri kendinde toplayan, teslim alınan ve tehdit edilebilen bu tek adamlı Saray Rejiminden kurtulmalıdır. Yasama, yürütme ve yargı güçler ayrılığının tesis edildiği; başta dış politika olmak üzere, adalet, ekonomi, eğitim, sağlık ve güvenlik konularında devrim yapabilecek liyakatli kadrolar tarafından yönetilmelidir."