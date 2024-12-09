Torunu Ali Tahir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür... 'Siyasi Tecrübe Kazandım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Gaziantep ziyareti sırasında Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı, etkinlikte gençlerin sorularını yanıtlarken, sıra torunu Ali Tahir Erdoğan'a geldi.

Bilal Erdoğan'ın oğlu olan Ali Tahir, 11 yaşında olduğunu söyledi. Elinde notlara bakarak konuşan Ali Tahir, “Sayın Cumhurbaşkanım, benim aslında bir sorum yok. 11 yaşında bir genç olarak bu fırsatları bizlere sunduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz” dedi.

'BUGÜN SİYASİ TECRÜBE KAZANMIŞ OLDUM'

Erdoğan da torununa "Kendini takdim etsene oğlum" dedi. Ali Tahir, yalnızca ismini söyleyince de "Soyadın ne?" diye yeniden sordu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Ali Tahir'in kulağına eğilerek bir şeyler söylemesinin ardından Ali Tahir, “Bugün siyasi tecrübe kazanmış oldum” dedi.

Kaynak: AA