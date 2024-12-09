CHP'li Çelik'ten Necmi Kadıoğlu'na Sert Yanıt: Kavgamız Efendinle

Esenyurt Belediye Başkanlığı’na kayyım atanmasının ardından siyasi tansiyon yükselmeye devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Esenyurt’un eski belediye başkanı Necmi Kadıoğlu arasındaki söz düellosu, sosyal medya üzerinden yapılan sert açıklamalarla yeni bir boyut kazandı.

'YOL GEÇEN HANI MI BURASI?'

Necmi Kadıoğlu, X platformunda yaptığı bir paylaşımda Özgür Çelik’i hedef alarak dikkat çeken ifadeler kullandı. Çelik’in Esenyurt Meydanı’ndaki mitingini eleştiren Kadıoğlu, “41 yaşında genç bir siyasetçi, oğlum yaşında. Açmış ağzını, benim hakkımda köpüre köpüre bağırıyor. Neymiş, miting yapıyormuş. Hayrola evlat? Yol geçen hanı mı burası?” sözleriyle başladı.

Kadıoğlu, Çelik’in söylemlerine karşı meydan okuyarak şu ifadeleri ekledi:

“Derdiniz ne benimle? Belediyeyi ziyarete gitmişim. Sizden izin mi alacaktım? Siz yüzde 30 oyunuzla meydanları işgal ettiniz, biz bir şey diyor muyuz? Belediyeye gidemem mi? İçerisine militan mı doldurdunuz, bundan mı korkuyorsunuz? Ha, 5,7 milyar borç bırakmışsınız ya, o sizi korkutuyor. Korkma, hesap vermek iyidir.”

'KALİBREN YETMEZ'

Eski başkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Çelik’in açıklamalarını da eleştirdi:

“Senin kalibren Cumhurbaşkanımızı muhatap almak için yetmez. Gel ara sıra Esenyurt’a bağır çağır git. Ama dikkat et! Kobani olayları ve 15 Temmuz gecesinde Esenyurt halkının neler yaptığını iyice incele, öğren. Tavsiyemdir.”

'KAVGAMIZ SENİNLE DEĞİL, EFENDİNLE'

Necmi Kadıoğlu’nun açıklamaları kısa sürede gündem olurken, Özgür Çelik’ten de yanıt gecikmedi.

Kadıoğlu’nun paylaşımını alıntılayan Çelik “Kimi tehdit ediyorsun? Senden korkan senin gibi olsun!” ifadelerini kullandı. Çelik, Kadıoğlu’nun siyasi iddialarını küçümseyerek “Tekrar ediyorum: Sen bu kavgada bir nokta bile değil; bir küçük eğri virgül, bir zavallı vesilesin! Bizim kavgamız seninle değil, senin efendinle!” dedi.