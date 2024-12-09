AKP'de Kongre Krizi: 2 Adaylı Seçimin Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya’ya Gidebilir

RIFAT KIRCI

Yerel seçimde birçok belediyesini kaybeden ve eriyen oylar sonucu ikinci parti konumuna gerileyen AKP’de kongre süreci devam ediyor. Onlarca ilçede merkezin belirlediği adaylar rakipsiz şekilde ilçe başkanı olarak seçildi. Ancak Sakarya’nın Hendek ilçesinde gelenek bozuldu. AKP’nin Hendek’te çok adaylı seçim kararı alması siyaset gündemi karıştırdı. Adaylar arasında yükselen tansiyon AKP içerisinde gerilim yaratırken 13 Aralık’ta yapılacak il kongresine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılabileceği belirtiliyor.

OYLARDA SERT DÜŞÜŞ

AKP’nin yerel seçimlerde ciddi oy kaybı yaşadığı bölgeler arasında Sakarya ve ilçeleri de yer aldı. Sakarya’da AKP’nin oyu yüzde 65’ten yüzde 47’ye geriledi. Hendek ilçesinde ise tam bir hüsran yaşandı. 2019 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi’nden seçime girerek yüzde 46 oy alan mevcut başkan Turgut Babaoğlu, Cumhur İttifakı’nın ortak adayı oldu. MHP rozetiyle seçime giren Babaoğlu bu kez sadece yüzde 29 oy alabildi. Seçimi yüzde 34 oy ile bir kez daha Büyük Birlik Partisi kazandı. Üstelik AKP’nin oyu 2019 seçimlerinde yüzde 41 düzeyindeyken bu kez Cumhur İttifakı olarak ve mevcut başkanla girilmesine rağmen ancak yüzde 29 oy alınabildi.

2019 yerel seçimleri: AKP-Ali Kemal Sofu Yüzde 41 BBP-Turgut Babaoğlu Yüzde 46

2024 yerel seçimleri: MHP-Turgut Babaoğlu Yüzde 29 BBP- İrfan Püsküllü Yüzde 34

2 ADAYLI SEÇİM KARARI

Parti tabanında seçimin ardından değişim talebi yükselmeye başladı. Hendek’te, mevcut ilçe başkanları ve parti yöneticileri yenilgiden sorumlu tutuldu. İlçe kongresi için başlayan süreçte ise tansiyonun yükseldiği Hendek’te AKP Genel Merkezi tarafından atama yapılmadı. Böylece çok adaylı, seçimli kongre kararı alındı.

Mevcut başkan Adem Öz yeniden aday olurken karşısına rakip olarak önceki dönem AKP Belediye Meclis Üyesi Recep Yarıcı çıktı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Seçim sürecinde adaylar arasında tansiyon da yükseldi. Adem Öz’e yakın olduğu belirtilen isimlerim sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara Yarıcı tepki gösterdi. Bazı hesaplar, genel merkezin Öz’ü desteklediği yönünde açıklamalar yapmasını ise Yarıcı karşı tarafı yalancılıkla suçladı. Söz konusu paylaşımlar, Yarıcı’nın eleştirileri üzerine değiştirildi.

‘BÖLÜNME VE ÖTEKİLEŞTİRME’ MESAJI

Gerilim yükseldiği seçim süreci 1 Aralık’ta yapılan kongreyle son buldu. Adem Öz 393 oyun 231’ini alarak yeniden ilçe başkanı seçildi. Yarıcı seçimin ardından yaptığı açıklamada rakibini tebrik ederek “Seçilen İlçe Başkanımız Sayın Âdem Öz ve Yönetiminin Parti içerisinde bölünmelere izin vermeyeceğini, herkesi kucaklayacağına ve ötekileştirmeye meydan vermeyeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kongre sürecinde genel merkezden bazı milletvekilleriyle, genel başkan yardımcılarının farklı adayları desteklediği kulislerde dolaşan bilgiler arasındaydı.

ERDOĞAN SÜRECE EL ATABİLİR

Hendek kongresinin ardından tartışmalar son bulmadı. Seçim sürecinde adaylarının birbirlerine yönelik eleştirileri Sakarya geneline de yayıldı. Sakarya’da yaşanan oy kaybına ve iç tartışmalara rağmen mevcut il başkanı Yunus Tever’in görevine devam edebileceği belirtiliyor. Kongrenin 13 Aralık’ta yapılabileceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu tarihlerde Sakarya’yı ziyaret edebileceği konuşulanlar arasında.