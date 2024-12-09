Ahmet Özer'in Tutukluğunda 40. Gün, Avukatlarından Kritik AYM Hamlesi

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 30 Ekim’de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı ve yerine kayyım atandı. Özer’in avukatları, tutuklanmanın üzerinden 40 gün geçmesine karşın iddianamenin halen hazırlanmamış olmasına tepki gösterdi. Avukatlar ayrıca Özer’in tutuklanmasına karşı AYM’ye başvurduklarını duyurdu.

Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz bugün Çağlayan Adliyesi önünde konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Avukatlar, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) Özer’in tutukluğuna itiraz için bireysel başvuru gerçekleştirdi.

“SAVCILIK DELLİLERİ ORTAYA KOYMAK İÇİN NE BEKLİYOR?”

Avukat Hasan Sınar, “Biz, bu soruşturma sürecinde müvekkilimiz hakkında yeterli suç şüphesini dahi ortaya koyan hiçbir somut delilin bulunmadığına, dolayısıyla müvekkilimiz hakkında derhal tahliye kararıyla birlikte kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak eğer savcılık makamı, aksi kanaatteyse ‘yok benim elimde delil var’ diyorsa bu delilleri derhal ortaya koyması için ne bekliyor? Müvekkilimiz hakkında eğer yeterli suç şüphesini ortaya koyan deliller var ise derhal iddianamenin düzenlenmesini kamu davasının açılmasını ve bağımsız ve tarafsız Türk yargısı önünde müvekkilimizin haklarını savunabilmeyi talep ediyoruz” dedi.

“BİR ADIM BOYU İLERLEYEBİLMİŞ DEĞİLİZ”

“Somut delillerin nelerden ibaret olduğunu öğrenmek istiyoruz” diyen avukat Ersöz, “Bu deliller bize verilmiyor. Aynı zamanda müvekkilimiz hakkında nasıl bir tutuklama nedeninin var olduğunu ortaya koymalarını istiyoruz. Bu talebimiz de reddediliyor. Adeta bir biçimde İlerleyemez durumdayız. Ve kırk gün geçmesine rağmen aradan soruşturmada bir adım boyu dahi ilerleyebilmiş değiliz. Oysa biz bu soruşturma sürecinde müvekkilimiz hakkında yeterli suç şüphesini dahi ortaya koyan hiçbir somut delilin bulunmadığına dolayısıyla müvekkilimiz hakkında derhal tahliye kararıyla birlikte kovuşturmaya yer olmadığına kararı verilmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA