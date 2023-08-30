Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. Çerçioğlu’ndan övgüyle söz eden CHP Lideri "Önümüzdeki dönem de Özlem başkan ile devam edeceğiz" dedi.

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Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırımların toplu temel atma törenine katılmak üzere Aydın’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun adaylığını Söke’de açıkladı.

Özlem Çerçioğlu’nu "Bir belediye başkanı kendisini kentine adamışsa, kentin insanına yaşı ve yaşadığı yer ne olursa olsun hizmet edebiliyorsa o kentte güzellik vardır" ifadeleri ile öven CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Özlem Başkan, halkın sorunlarını çözüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten de sadece Aydın için değil, Türkiye için de örnek belediye başkanlarımızdan biridir. Örneğin birinci yönü kadın bir belediye başkanı, ikincisi ise Aydın’a yaptığı yatırım ve hizmetler. Aydın’a yaptığı yatırımları sanmayın ki sadece Aydınlılar biliyor, bütün Türkiye biliyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de Özlem Başkanımız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine devam edecek” diyerek kürsüye çağırdığı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun elini kaldırarak 2024 yerel seçimleri için Aydın Büyükşehir adayını açıkladı.

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