21 yıldır iktidarda olduklarını unuttu! Erdoğan: Çetesinden mafyasına tüm şer şebekelerinin kökünü kazıyacağız

21 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çetelerden uyuşturucu tacirlerine ve mafya bozuntularına tüm suç örgütlerinin kökünü kazıyacaklarını söyledi.

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21 yıldır iktidarda olduklarını unuttu! Erdoğan: Çetesinden mafyasına tüm şer şebekelerinin kökünü kazıyacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

AKP'nin 21 yıldır iktidarının özellikle son dönemlerinde adı, mafya-uyuşturucu ticareti gibi birçok suç örgütü lideriyle anılırken, Erdoğan bugün yaptığı konuşmasında çetelerden uyuşturucu tacirlerine ve mafya bozuntularına tüm suç örgütlerinin kökünü kazıyacaklarını söyledi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Sınırlarımızın ötesindeki eşkıyayla mücadele ederken şehirlerimizdekileri görmezden gelmemiz asla söz konusu değildir. Dağdaki eşkıyaların tepesine bindiğimiz gibi şehir eşkıyalarının da tepesine biniyoruz, bineceğiz. Milletimizin huzuruna kastetmenin bir bedeli var. Devletimiz bu bedeli misli ile ödetmekten çekinmeyecek. Çetesinden zehir tacirlerine, mafya bozuntularından suç örgütlerine kadar tüm şer şebekelerinin kökünü mutlaka kazıyacağız. Dağdaki harekât alanı daralan teröristlerin farklı kisveler altında vilayetlerimize sızmasına fırsat vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Her bir ferdimizin malı canı devletimize emanettir. Ne oy uğruna bölücü şehir eşkıyalarına alan açanların ne terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş birliği yapanların ne de marjinal yapılarla işbirliği yapanların hiçbiri bizi vatandaşlarımızın huzurunu temin etmekten alıkoyamayacaktır.”

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