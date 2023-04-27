Kılıçdaroğlu 'Ayasofya propagandası ne zaman başlayacak' dedi, 1 saat sonra AKP'den video geldi

Bugün akşam saatlerinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın tepki çeken açıklamalarına yanıt veren Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta" ifadelerini kullanmıştı.

SADECE 1 SAAT SONRA...

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından sadece 1 saat sonra AKP Ayasofya üzerinden propaganda yaptığı videoyu yayınladı.

NAZIM'IN ŞİİRİNİ KULLANDILAR

Söz konusu videoda Nazım Hikmet'in ilk dönem şiirlerinden Sekiz Yüz Elli Yedi şiirine de yer verilirken; şiirin kullanılması için izin alınıp alınmadığı merak konusu oldu.

Video şöyle: