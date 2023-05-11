Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan, Sinan Ateş'in mezarını ziyaret etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ali Babacan, suikast ile öldürülen Sinan Ateş'in mezarını ziyaret ederek dua etti.

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GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da suikast sonucu öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in mezarını ziyaret eti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan eşlik etti. İki lider yurttaşlardan tarafından alkışlarla karşılandı. 

Sessizliklerini koruyan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan mezar ziyaretinde açıklama gerçekleştirmedi. Kılıçdaroğlu ve Babacan dua okunmasının ardından mezarlıktan ayrıldı.

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde yanında akrabası Selman Bozkurt bulunurken Ankara'da silahlı saldırıya uğradı. Ateş, isabet eden kurşun nedeniyle yaşamını yitirdi. Sinan Ateş suikastında Milletvekili Olcay Kılavuz başta olmak üzere çok sayıda MHP'li isme kamuoyu tarafından suçlamalar yöneltildi. Ancak soruşturmalarda azmettiriciler hakkında bir sonuca ulaşılamadı. İktidar bu nedenle suikastın üstünü kapatmaya çalışmakla suçlandı.
 
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