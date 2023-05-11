Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan, Sinan Ateş'in mezarını ziyaret etti

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde yanında akrabası Selman Bozkurt bulunurken Ankara'da silahlı saldırıya uğradı. Ateş, isabet eden kurşun nedeniyle yaşamını yitirdi. Sinan Ateş suikastında Milletvekili Olcay Kılavuz başta olmak üzere çok sayıda MHP'li isme kamuoyu tarafından suçlamalar yöneltildi. Ancak soruşturmalarda azmettiriciler hakkında bir sonuca ulaşılamadı. İktidar bu nedenle suikastın üstünü kapatmaya çalışmakla suçlandı.