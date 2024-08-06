Kemal Kılıçdaroğlu Ülkenin Sorunlarını Tek Tek Sıraladı: 'Artık Millet Olarak Aklımızı Başımıza Alma Zamanı Değil Mi?'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ülkenin sorunları tek tek sıraladı. BTK kararıyla 4 gün önce kısıtlanan Instagram’a da değinen Kılıçdaroğlu, “Artık millet olarak aklımızı başımıza alma zamanı değil mi?” dedi.

Son Güncelleme:
Kemal Kılıçdaroğlu Ülkenin Sorunlarını Tek Tek Sıraladı: 'Artık Millet Olarak Aklımızı Başımıza Alma Zamanı Değil Mi?'

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

"Bizim ülkemizde,

  • Anneler sofralarda hep tok, babalar çocuklarına hep unutkan,
  • Gençlerimiz yurtdışına gitmenin peşinde,
  • Vergiler can yakarken ek vergiler sırtımıza yüklenmiş,
  • Gençlerimiz düğüne masraf edemiyor, nikah dairesinde törenlerle yetiniyor,
  • 5'li çeteler tam gaz milletin parasını hortumluyor,
  • Mülteci sayısı bilinmiyor, hem sosyolojik hem demografik yapımız değişiyor,
  • Uyuşturucu baronları gençlerimizi zehirliyor,
  • Sarayın Sultanı sosyal medya platformu kapatıyor, yandaşına kıyak geçmekten geri durmuyor.

Artık millet olarak aklımızı başımıza alma zamanı değil mi?"

Ankara Kulislerinden Yeni İddia... Kılıçdaroğlu Çevresi Hareketlendi! Toplantılar Başladı, İşte Yeni MottolarıAnkara Kulislerinden Yeni İddia... Kılıçdaroğlu Çevresi Hareketlendi! Toplantılar Başladı, İşte Yeni MottolarıGüncel
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Çok Sert Tepki: 'Yaptığın Siyaset Cambazlığı...'Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Çok Sert Tepki: 'Yaptığın Siyaset Cambazlığı...'Siyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Instagram Saray
Son Güncelleme:
En Özel 4 Burç! Diğer Burç İnsanlarına Göre Onlar Çok Daha Farklı Oluyorlar En Özel 4 Burç! Diğer Burç İnsanlarına Göre Onlar Çok Daha Farklı Oluyorlar
Dışişleri'nden Erdoğan'ı Hedef Alan İsrailli Bakan'a Tepki Dışişleri'nden Erdoğan'ı Hedef Alan İsrailli Bakan'a Tepki
81 İldeki Emeklilere Ayda 2 Kez Ücretsiz Olacak! Emeklilere Yeni Kolaylık 81 İldeki Emeklilere Ayda 2 Kez Ücretsiz Olacak! Emeklilere Yeni Kolaylık
CHP'den Yerlikaya'ya 'Kayıp Suriyeli' Soruları: 'Bizden Gizlediğin Hangi Veriler Var?' 'Bizden Gizlediğin Hangi Veriler Var?'
ÇOK OKUNANLAR
460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı! 460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı!
A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş. A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş.
Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor
Emeklilik Sistemi Değişiyor: Tarih Belli Oldu! Emeklilik Sistemi Değişiyor
Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı