Kemal Kılıçdaroğlu Ülkenin Sorunlarını Tek Tek Sıraladı: 'Artık Millet Olarak Aklımızı Başımıza Alma Zamanı Değil Mi?'
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ülkenin sorunları tek tek sıraladı. BTK kararıyla 4 gün önce kısıtlanan Instagram’a da değinen Kılıçdaroğlu, “Artık millet olarak aklımızı başımıza alma zamanı değil mi?” dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şu şekilde:
"Bizim ülkemizde,
- Anneler sofralarda hep tok, babalar çocuklarına hep unutkan,
- Gençlerimiz yurtdışına gitmenin peşinde,
- Vergiler can yakarken ek vergiler sırtımıza yüklenmiş,
- Gençlerimiz düğüne masraf edemiyor, nikah dairesinde törenlerle yetiniyor,
- 5'li çeteler tam gaz milletin parasını hortumluyor,
- Mülteci sayısı bilinmiyor, hem sosyolojik hem demografik yapımız değişiyor,
- Uyuşturucu baronları gençlerimizi zehirliyor,
- Sarayın Sultanı sosyal medya platformu kapatıyor, yandaşına kıyak geçmekten geri durmuyor.
Artık millet olarak aklımızı başımıza alma zamanı değil mi?"
Kaynak: Gerçek Gündem
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