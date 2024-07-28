Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Çok Sert Tepki: 'Yaptığın Siyaset Cambazlığı...'

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın CHP’li belediyeleri kastederek, SGK prim borçlarının “kaynağından tahsilatına” başlatılacağı açıklamasına, "Milletin boğazından elini çek" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü partisinin Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, SGK'ya borcu olan belediyelerden tahsilata başlanacağını duyurmuştu.

Muhalefet ise belediyelerin borçlarının AKP döneminden kaldığını belirterek, belediyelerin genel borç durumlarını açıkladı. CHP lideri Özgür Özel, AKP hükümetinin bu hamlesiyle belediyelere mali darbe girişimi yapmaya çalıştığını söyledi. Erdoğan'a bir tepki de eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya da yaptığı açıklamda, Erdoğan'a "Milletin boğazından elini çek, 5'li çetelerden 418 Milyar doları geri al..! Baronlardan sildiğin vergileri tahsil et..!" ifadeleriyle tepki gösterdi. Belediyelerin kâr amacı gütmeyen, millete hizmet etmek ve fakir-fukaraya sosyal hayatı kolaylaştırmak için var olan kurumlar olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sen, pandemi döneminde vatandaşa bir maske bulup veremezken, bizim belediyelerimiz korudu kolladı bu milleti" dedi.

'MİLLETİN BOĞAZINDAN ELİNİ ÇEK'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Milletin boğazından elini çek, 5'li çetelerden 418 Milyar doları geri al..! Baronlardan sildiğin vergileri tahsil et..! Belediyeler kâr amacı gütmeyen, millete hizmet etmek ve fakir-fukaraya sosyal hayatı kolaylaştırmak için var olan kurumlardır.

Sen, pandemi döneminde vatandaşa bir maske bulup veremezken, bizim belediyelerimiz korudu kolladı bu milleti. Emeklinin, öğrencinin, yoksulun biraz nefes alabildiği CHP Belediyelerini, şahsi siyasi planların için zor duruma düşürmek ve bu uğurda yaptığın Siyaset Cambazlığı milletimize ihanettir…

Bizler senin gibi oğluna paraları sıfırlatan, saraylarda yaşayan insanlar değiliz. Halkız biz halk... Alın terini bu topraklara akıtan namuslu, elleri nasırlı, emekli ve emekçi yurtsever halkız…"