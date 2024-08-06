Dışişleri'nden Erdoğan'ı Hedef Alan İsrailli Bakan'a Tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha hedef almasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Bakanlık açıklamasında "İsrail Dışişleri Bakanı, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirmiştir. Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cuma akşamı X platformundan yaptığı Türkçe bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. Katz, Erdoğan'ı Hamas'ı desteklemekle suçlamıştı. Katz bu paylaşıma İBB Başkanı İmamoğlu'nu da etiketlemişti.

İmamoğlu, Katz'ın paylaşımını alıntılayarak verdiği yanıtta "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşımında "Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz" diyen İmamoğlu, "Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman" diyerek Katz'ın paylaşımına tepki göstermişti.

Son paylaşımında yine Erdoğan'ı hedef alan Katz, paylaşımına bu kez de ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ve CHP Gençlik Kolları'nı etiketlemişti.

Kaynak: DHA