Kavga büyüdü, Soylu araya girdi: İstifaya giden süreçte neler yaşandı?

T24 yazarı Tolga Şardan, Hatay Valisi'yken AKP'den aday olmak için istifa eden Rahmi Doğan'ın aday listelerine konulmaması üzerine yaşananları anlattı.

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Kavga büyüdü, Soylu araya girdi: İstifaya giden süreçte neler yaşandı?

T24 yazarı Tolga Şardan, “Kaymakamlık sınavındaki "mülakat skandalı" iddiası ve Hatay Valisi'nin istifasının perde arkası” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Şardan bugünkü yazısında, Hatay Valisi'yken AKP'den aday olmak için istifa eden Rahmi Doğan'ın aday listelerine konulmaması üzerine yaşananları anlattı.

“Hatay Valisi iken AKP'den aday olmak için istifa eden Rahmi Doğan'ın aday listelerine konulmaması” diyen Şardan, şunları yazdı:

İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren gündemdeki diğer konu ise Hatay Valisi iken AKP'den aday olmak için istifa eden Rahmi Doğan'ın aday listelerine konulmaması.

Bu konuda siyaset eksenli değerlendirmeler, hafta sonundan bu yana konuşuluyor.

Ancak sürecin bir de İçişleri Bakanlığı boyutu var.

Ayrıntılara geçmeden önce birazdan okuyacağınız olaylar zincirinin taraflarının herhangi birisinin yanında olmadığımın altını çizeyim. Sadece edindiğim bilgileri paylaşıyorum.

Doğan'ın siyaset gerekçesiyle istifa etmesi sürecin görünen yüzü. Perde arkası daha farklı.

Bakanlık kulislerine yansıyan bilgilere göre, Doğan'ı istifaya götüren süreç, deprem sonrasında İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile arasında yaşanan bir dizi olayla başladı.

Yeri gelmişken; Doğan'ın İlim Yayma Cemiyeti kadrosundan olduğunu belirteyim.

İddiaya göre, Doğan ile deprem sonrasında sahada görev alan Çataklı arasında sıkıntılı günler yaşandı.

Sıkıntının devamında Çataklı'yla deprem sonrasındaki bazı çalışmalarda ters düşen Doğan, Bakan Yardımcısı'na sert tepki gösterdi.

Hatta öyle ki, Doğan bölgede bulunan Bakan Soylu ile görüşerek Çataklı ile kendisi arasında bir tercihte bulunmasını istedi. Bakan Soylu'nun, ortamı yatıştırmak istemesine rağmen Doğan geri adım atmadı.

Seçimler öncesinde Soylu'nun teşkilat içinde sorun yaşandığı havasını vermemek amacıyla sessiz sedasız çözmek istediği problemin devam etmesi, Doğan'ın seçimlerde aday olma yolunu seçerek valilik görevinden istifasıyla sonuçlandı.

İstifanın ardından Hatay'a henüz yeni bir vali ataması yapılmadı. Vali Yardımcısı Oğuzhan Bingöl vali vekili olarak göreve devam ediyor.

İstifa eden Vali Doğan ise aday olamaması nedeniyle yeniden devlet görevine dönebilecek. Doğan, yeni bir valiler kararnamesinde aktif valiliğe gerilmemesi halinde merkezde Mülkiye Başmüfettişi kadrosuyla kamu görevine devam edecek.

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Süleyman Soylu 2023 seçim AKP
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