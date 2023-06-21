Kaftancıoğlu'ndan il başkanları açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla toplantısı 8 buçuk saat sürdü. Toplantının ardından İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu "Ortak bildirimizi yarın paylaşacağız" açıklaması yaptı.

Kaftancıoğlu'ndan il başkanları açıklaması

Seçim yenilgisinin ardından 'değişim' tartışmalarının doruğa ulaştığı CHP'de, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla bir araya geldi.

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 Basına kapalı yapılan ve 8 buçuk saat süren toplantıda, kurultay takvimi ele alındı ve seçim sonuçları değerlendirildi.

24 il başkanının istifa ettiği iddiaları yalanlanırken, toplantı sonrası ilk açıklama CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Twitter'dan toplantıya dair açıklama yapan Kaftancıoğlu, yarın il başkanlarının ortak basın bildirisini paylaşacaklarını duyurdu:

"Bugün Genel Başkanımızla birlikte illerimize dair oluşturduğumuz raporları değerlendirdiğimiz verimli, kapsamlı ve oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız."

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