CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Engin Eren, "Değişim" isteğiyle istifa etti

2020 yılından beri sürdürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi Gölbaşı İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirten Engin Eren, CHP için değişim gerektiğini belirterek "Bizler değişimin, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başlamasını istiyoruz" dedi.

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CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Engin Eren, "Değişim" isteğiyle istifa etti

CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Engin Eren, görevinden istifa ettiğini duyurdu. 2020 yılından beri görevde olan Eren  CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında yaptığı açıklamaya da tepki gösterdi. 

Eren, "Sayın Kuşoğlu, geçmişte Abdüllatif Şener’in kurduğu Türkiye Partisi’ne, ardından da Cumhuriyet Halk Partisi’ne kapağı atmış, deyim yerindeyse paraşütle partimizin çatısına indirilmiş bir kişidir. Yani geçmişinin hiç bir yerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nın kırıntısı bile yoktur. Abdüllatif Şener'i partimizin içine sokan Kuşoğlu, verilen zararın en büyük sorumlusudur. Bu kişinin, partimizde işgal ettiği o şerefli makamı hemen terk etmesi ve istifa etmesi gerekmektedir." sözleriyle Bülent Kuşoğlu'nu istifaya davet etti.

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