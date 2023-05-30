Kabine ne zaman duyurulacak? AKP'li Çelik açıkladı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Sandıkların güvenliği için hepimiz çağrı yaptık" diyen Çelik, "Gitsinler sandıklarının başında dursunlar diye. Kendi ittifakımızdaki partilerdeki arkadaşlarımıza söylediğimiz gibi diğer arkadaşlara da söyledik. CHP'ye verilen oyların değişime verildiği değerlendirmesi yapılıyordu. Bunun da boş olduğu ortaya çıktı. Değişim AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda temsil edilir. Gençlerle en iyi yol yürüyen partinin AK Parti olduğu ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çelik yeni dönem kabinesinin yemin töreninin yapıldığı akşam açıklanacağını da duyurdu.

Eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in kabinede yer alıp almayacağı konusunda gelen soruya yanıt veren Çelik, "Mehmet Bey ile benim odam da görüştük. Kabine konusu cumhurbaşkanımızın takdirindedir" ifadelerini kullandı.