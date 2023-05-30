CHP’li Tuncay Özkan’dan görevden alma iddialarına yalanlama

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan görevden alma iddialarını yalanladı, görevinin başında olduğunu söyledi.

CHP’li Tuncay Özkan’dan görevden alma iddialarına yalanlama

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan’ın görevinden alınacağına dair iddialar gündemde. 14 Mayıs seçimlerinin ardından görevden alınacağı iddiası gündeme gelen ve odasını boşalttığı belirtilen Özkan, söz konusu iddiaları yalanladı.

Özkan, “Görevimin başındaydım, biz zaten istifamızı verdik, genel başkan kabul etmedi, kim çıkarıyor bu yalan haberleri?” diye konuştu.

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