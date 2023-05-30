Milletvekili seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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Milletvekili seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, AKP çıkardığı 268 milletvekili ile Meclis'te en çok sandalyeye sahip parti olurken CHP 169 ana muhalefette yer aldı. Yeşil Sol Parti, 61, MHP 50, İYİ Parti 43, Yeniden Refah Partisi 5 ve Türkiye İşçi Partisi ise 4 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener de, YSK Başkanlığı'nda yaptığı basın açıklamasında, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin 28 Mayıs saat 17.00'de olağanüstü itiraz sürecinin tamamlandığını ve kurulun dün yaptığı toplantıda itirazları değerlendirerek sonuçlandırdığını ifade etti.

YSK milletvekilliği seçiminin kesin sonuçlarını açıkladıYSK milletvekilliği seçiminin kesin sonuçlarını açıkladıSeçim

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