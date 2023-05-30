Soma'da eylem yapan sendikacılar gözaltına alındı!

Manisa’nın Soma ilçesindeki Yeni Anadolu Madencilik’in önünde eylem yapan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve sendika yöneticileri gözaltına alındı.

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Manisa’nın Soma ilçesindeki Yeni Anadolu Madencilik’te işçilerin sendikal haklarına müdahale edildiğini ileri süren Bağımsız Maden İş üyeleri, bugün maden önünde eylem yaptı.

Sendika Başkanı Gökay Çakır ve yöneticilerinin de katıldığı eylemde, "Burada eşitlik ilkesine aykırı davranıyorlar. Sendika ayrımı yapıyorlar, bunu görüyoruz. Baskı ve mobbingi bitirene kadar buradayız. Üyelerimizin hakkını kimseye yedirmeyiz" mesajı verildi.

ELLERİ KELEPÇELİ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Eyleme müdahale eden jandarma, Gökay Çakır ile diğer sendika yöneticilerini gözaltına aldı.

Sendikanın sosyal medya hesabında, Çakır ve iki sendika yöneticisinin elleri kelepçeli fotoğrafı paylaşıldı ve şunlar kaydedildi:

"Gözaltına alınan genel başkanımız ve yöneticilerimiz halen daha gözaltındalar. Savcılık mevcutlu istedi. Yine geleceğimizi bildikleri için tutuyorlar. Sarı sendika korumacılığı için yapılan sendikal ayrımcılık alenen bir suçtur. Buna tek laf edemeyenler bilsin ki yine geleceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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