Erdoğan'ın konuştuğu kurulda platform çöktü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programa katıldığı TOBB 79. Olağan Genel Kurulu’nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programa katıldığı TOBB 79. Olağan Genel Kurulu’nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB 79. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, son günlerde Türkiye’nin gündemine oturan vize sorununa ilişkin de konuşmuştu.
Öte yandan Ankara’da bir süredir devam eden sağanak yağış şehri olumsuz etkilemişti.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: