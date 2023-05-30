Erdoğan'ın konuştuğu kurulda platform çöktü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programa katıldığı TOBB 79. Olağan Genel Kurulu’nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü.

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Erdoğan'ın konuştuğu kurulda platform çöktü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programa katıldığı TOBB 79. Olağan Genel Kurulu’nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB 79. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, son günlerde Türkiye’nin gündemine oturan vize sorununa ilişkin de konuşmuştu.

Öte yandan Ankara’da bir süredir devam eden sağanak yağış şehri olumsuz etkilemişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan vize sorunu hakkında konuştu: Hal yoluna koyacağızAKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan vize sorunu hakkında konuştu: Hal yoluna koyacağızSiyaset

Kaynak: İHA

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